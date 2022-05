Studenti internazionali, le procedure per l’iscrizione dall’estero per l’anno accademico 2022/2023

Roma, 3 maggio 2022 – Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito le procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione e il riconoscimento dei titoli degli studenti internazionali per i corsi di università, accademie e conservatori nell’anno accademico 2021/2022. Riguardano le aspiranti matricole ancora all’estero, non i giovani stranieri che vivono già qui (e che possono iscriversi a parità di condizioni con gli altri studenti).



Anche quest’anno, scrive il MUR, “le procedure sono subordinate alle attuali e future disposizioni emergenziali del Governo italiano e dell’Unione europea in materia di prevenzione e contenimento dell’epidemia del virus COVID 19“. La mobilità degli studenti internazionali verso l’Italia, potrebbe infatti “essere sostituita, se necessario, con attività didattiche a distanza”. Intanto, però, sono aperte le domande per le preiscrizioni e i visti d’ingresso, indispensabile per frequentare i corsi in presenza.



Sul sito Studiare in Italia sono pubblicati la circolare con le procedure e altri documenti utili. La domanda di preiscrizione va invece compilata sul portale UNIVERSITALY, nella sezione “Studenti Internazionali 2022”.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali