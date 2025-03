Tagli ai fondi per i rifugiati, UNHCR: milioni di vite in pericolo

Roma, 24 marzo 2025 – “I tagli brutali ai finanziamenti nel settore umanitario stanno mettendo a rischio milioni di vite”. È questo l’allarme lanciato da Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), che sottolinea con forza come la drastica riduzione degli aiuti internazionali stia causando conseguenze “immediate e devastanti” per milioni di persone in fuga.

Grandi evidenzia, in particolare, tre conseguenze principali della riduzione dei finanziamenti:

Donne e ragazze rifugiate si trovano sempre più esposte a violenze e abusi a causa della diminuzione dell’accesso ai servizi essenziali che garantivano loro sicurezza e protezione .

si trovano sempre più esposte a a causa della diminuzione dell’accesso ai che garantivano loro . Bambini rifugiati rischiano di rimanere senza insegnanti e strutture scolastiche , con il conseguente aumento del lavoro minorile , della tratta e dei matrimoni precoci .

rischiano di rimanere senza e , con il conseguente aumento del , della e dei . Le comunità rifugiate si vedono private di servizi vitali come riparo, acqua e cibo, peggiorando ulteriormente le loro condizioni di vita già precarie.

“La maggior parte dei rifugiati rimane vicino a casa propria, ma la riduzione degli aiuti renderà il mondo meno sicuro, spingendo più persone disperate a fuggire o a migrare ulteriormente“, sottolinea Grandi. L’UNHCR denuncia inoltre una “crisi di responsabilità” da parte degli Stati membri, il cui costo, avverte, si tradurrà in “sofferenza, instabilità e futuro perduto“.

L’appello conclusivo del Commissario è chiaro e deciso: “Gli Stati rispettino i loro impegni nei confronti di chi è costretto alla fuga. È il momento di essere solidali, non di ritirarsi“. Un messaggio che sottolinea l’urgenza e l’importanza della solidarietà globale in un periodo caratterizzato da crisi umanitarie sempre più acute e complesse.