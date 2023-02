Tajani: “Il prossimo decreto flussi premierà i Paesi virtuosi”

in

Roma, 9 febbraio 2023 – “Stiamo lavorando perché il prossimo decreto flussi possa premiare i Paesi virtuosi. I Paesi che faranno gli accordi con l’Italia avranno la possibilità di inviare più migranti regolari, formati nel loro Paese, pronti a venire a lavorare in Italia. Non devono stare in mezzo alla strada né intorno alla stazione Centrale”.

Lo ha detto recentemente il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani durante un evento di Forza Italia a Milano.