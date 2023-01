‘The Times’: in arrivo un numero “infinito” di migranti in UK

in

Roma, 4 gennaio 2023 – Il Regno Unito ha di recente intensificato i suoi sforzi per fermare l’arrivo di migranti illegali attraverso la Manica, concentrandosi in particolare sulla lotta alle piccole imbarcazioni che trasportano cittadini albanesi. Tuttavia, questa politica potrebbe non essere sufficiente a risolvere la crisi dell’immigrazione, poiché ci sono molti altri migranti provenienti da altri paesi che sperano di raggiungere il Regno Unito.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha puntato molto del suo futuro politico sulla lotta alle piccole imbarcazioni, presentando una legislazione che impedirà a chiunque attraversi illegalmente la Manica di rimanere nel paese. Tuttavia, c’è il rischio che questa misura possa non essere sufficiente a scoraggiare i migranti che cercano di raggiungere il Regno Unito.

Secondo il quotidiano “The Times”, la portata del problema dell’immigrazione ha convinto anche coloro che inizialmente erano scettici sul piano di inviare richiedenti asilo in Ruanda, che è necessario fare qualcosa di “grande e audace” per rendere il Regno Unito “una destinazione meno attraente”. Tuttavia, non è chiaro cosa questo potrebbe includere.