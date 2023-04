Tridico (Inps): “I migranti sono importanti anche per pagare le pensioni”

Roma, 21 aprile 2023 – E’ vero che i migranti che si inseriscono nel mondo del lavoro italiano aiutano a pagare le pensioni dei cittadini? A detta del del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, sì. Non solo: l’importanza che gli immigrati possono avere nell’economia italiana e nella sostenibilità del sistema pensionistico è più che rilevante.

Migranti, perchè aiutano a pagare le pensioni

La domanda posta dai giornalisti a Tridico è stata chiara: “Abbiamo bisogno degli immigrati per pagare le pensioni?”. E allo stesso modo è arrivata la risposta: “Ovviamente questa è un strada che dobbiamo percorrere, così come fanno tutti i paesi ricchi. Nei paesi ricchi i migranti sono una forza importante. Così come noi abbiamo 3,2 milioni di lavoratori in nero che oggi non sostengono il sistema dal punto di vista contributivo e fiscale. Anche lì si deve fare di tutto per farli emergere, perché se questi emergono si sostiene il sistema. Così come nel sud i tassi di occupazione sono molto bassi, soprattutto di donne e giovani”, ha infatti sottolineato a Bari a margine di un evento organizzato dal dipartimento di Giurisprudenza dell’Università.

“Quindi ci sono effetti combinati che si possono azionare e che riguardano sia fluidità nella accoglienza dei migranti, sia una forte azione soprattutto nel sud Italia dove i tassi di occupazione sono molto bassi”, ha aggiunto poi in conclusione.

