Turchia: annunciata la costruzione di un muro anti-migranti al confine con la Grecia

Roma, 6 marzo 2025 – Le autorità turche hanno annunciato la realizzazione di una barriera lungo il confine occidentale con la Grecia per contrastare l’immigrazione irregolare. Il piano prevede, in una prima fase, la costruzione di un tratto di muro di 8,5 chilometri nella provincia di Edirne, situata nella Turchia nordoccidentale, al confine con Grecia e Bulgaria.

L’iniziativa è stata resa nota dal governatore Yunus Sezer, il quale ha dichiarato che si tratta della prima volta che vengono adottate misure di sicurezza fisica lungo il confine occidentale turco. Il progetto potrebbe essere ampliato in futuro, con la possibilità di estendere la barriera su ulteriori tratti della frontiera, lunga circa 200 chilometri e in gran parte segnata dal fiume Meric (conosciuto come Evros in Grecia).

“Inizieremo dal confine con la Grecia e da lì, se Dio vorrà, continueremo in futuro a seconda della situazione”, ha affermato Sezer, sottolineando l’impegno della Turchia nel contrasto all’immigrazione irregolare. Secondo i dati del ministero degli Interni turco, dal 2020 oltre un milione di migranti irregolari sono stati fermati nel Paese, principalmente provenienti da Afghanistan e Siria.

Questa non è la prima volta che la Turchia ricorre alla costruzione di muri per rafforzare il controllo delle proprie frontiere: in passato, barriere simili sono state erette ai confini con Iran e Siria. Il progetto attuale si inserisce in un contesto di crescente tensione tra Turchia e Unione Europea sulla gestione dei flussi migratori.