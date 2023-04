Turismo. Santanchè: “Servono più migranti formati”

in

Roma, 7 aprile 2023 – La situazione del lavoro in Italia è da tempo al centro del dibattito politico e sociale. L’ultimo intervento sul tema è stato quello di Daniela Santanchè, ministra del Turismo, che ha parlato della necessità di aumentare le quote di lavoro, ma ha espresso dubbi sullo strumento del click-day.

Secondo la ministra, infatti, è indubbio che ci sia bisogno di avere più persone al lavoro, ma occorre fare attenzione a chi viene reclutato. Riaprire le quote non basta, secondo lei, perché occorre valutare il tipo di persone che possono essere inserite nel mercato del lavoro italiano. La formazione è un tema centrale, che non può essere trascurato.

Ciò che emerge dalle parole della ministra è che occorre organizzarsi al meglio per far incontrare domanda e offerta di lavoro. Solo in questo modo sarà possibile creare un mercato del lavoro sano e dinamico, che soddisfi le esigenze delle imprese e dei lavoratori.