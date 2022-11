Ultimi sondaggi: immigrazione e scelte del governo Meloni, cosa ne pensano gli italiani?

Roma, 10 novembre 2022 – Cosa ne pensano gli italiani dell’immigrazione? E’ davvero un problema? Come hanno reputato il comportamento del governo Meloni rispetto agli ultimi sbarchi? Un sondaggio realizzato da Ipsos per la trasmissione “Di martedì”, in onda su La7, rivela che secondo il 56% degli italiani le scelte per fermare le navi Ong non sono altro che un’inutile operazione di propaganda assolutamente inefficace per la risoluzione del problema.

Immigrazione, cosa ne pensano gli italiani

Quello che emerge dal sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli è che, secondo gli italiani, l’agenda seguita dal governo in questi primi 20 giorni sia lontana da quella dei cittadini. Non solo: tutti i principali sondaggisti concordano nel dire che immigrazione e sicurezza non sono neanche sul podio delle preoccupazioni degli elettori. Bensì lo sono il costo della vita, il caro bollette, l’inflazione, l’occupazione e la sanità.

“Il tema dell’immigrazione sta molto indietro nella gerarchia delle priorità degli italiani e le soluzioni adottate suscitano scetticismo“, ha infatti spiegato Nando Pagnoncelli. Dati alla mano, pare che per il 56% degli intervistati le scelte operative del governo siano inutili, di propaganda, di principio e non risolutive. Per il 33% sono utili e disincentivano gli arrivi dei migranti. Contemporaneamente, poi, il 49% si definisce scettico sulla possibilità che con il governo Meloni la situazione economica possa migliorare. Uno su tre, invece, si dichiara fiducioso. Più in generale, il 49% ritiene comunque sicura la partenza del governo Meloni, mentre il 37% pensa che l’azione dell’esecutivo sia incerta e confusa.

“L’immigrazione ormai da molto tempo non è più il problema ma un problema come gli altri. Non è neanche tra le cause che generano insicurezza nei cittadini. Questo è fuor di dubbio. La mia impressione è che il problema venga agitato e riproposto perché in questo momento è un argomento che torna utile essendo favorevole alla Destra e soprattutto alla Lega. Gli italiani sanno bene che oggi il grosso dell’immigrazione arriva da est e non dalle navi, che l’Italia è il paese con il più alto indice di denatalità e che il mondo del lavoro ha bisogno dell’immigrazione. Anche questo spiega perché questo non sia affatto un tema che preoccupa la gente”, ha sottolineato poi Ilvo Diamanti. Si può dire quindi che l’immigrazione, a differenza di anni fa, non sia più una priorità per gli italiani, e nemmeno una fonte di preoccupazione.

