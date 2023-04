Valerio Valenti nominato commissario per l’emergenza migranti

Roma, 17 aprile 2023 – Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, Valerio Valenti, è stato nominato commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti in diverse regioni italiane. La notizia arriva tramite un’ordinanza firmata dal capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

Valenti, che proviene da Trapani e ha 64 anni, ha svolto numerosi incarichi importanti nel corso della sua carriera, tra cui quelli di prefetto per le province di Firenze, Trieste, Brindisi e Brescia. Inoltre, è stato Commissario di Governo per la provincia di Bolzano dal 2012 al 2014 e ha presieduto la Commissione di accesso per l’accertamento delle condizioni per lo scioglimento degli organi del Comune di Reggio Calabria.

La sua nomina come commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti riguarda diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, nonché le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

La nomina di Valenti è avvenuta in un momento particolarmente delicato per l’Italia, che si trova ad affrontare una grave crisi migratoria. Il commissario delegato dovrà affrontare numerose sfide per garantire l’accoglienza e la tutela dei diritti dei migranti in queste regioni, lavorando in stretta collaborazione con le autorità locali e gli organismi competenti.