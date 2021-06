Il vaccinot anti covid è efficace anche contro la variante Delta: ecco gli ultimi studi

Roma, 15 giugno 2021 – Il vaccino anti covid è efficace contro la variante Delta? Secondo gli studi più recenti, i risultati sono piuttosto confortanti: pare infatti che il vaccino possa evitare l’ospedalizzazione e i decessi in oltre il 90% dei casi gravi.

Vaccino covid e variante delta, gli ultimi studi

L’analisi è stata pubblicata ieri su Lancet, ed è stata eseguito su 19.500 infezioni e 377 ricoveri dalla Scozia. Sono state esaminate sia persone vaccinate che non, sia persone alla quale era stata somministrata una sola dose che due. I positivi complessivi alla variante Delta sono stati 7.723. Di questi, il 35,5% è andato in ospedale, ma il 70% dei casi si è verificato in persone che non si erano sottoposte al vaccino anti covid. Dallo studio, che è stato effettuato su diverse fase di età, è emerso inoltre che il rischio di finire in ospedale con la variante Delta è di 2 volte superiore. Ed è confermato che altre patologie sottostanti aumentino questa probabilità.

Allo stesso tempo, però, si è dimostrato che l’efficacia del vaccino anti covid contro le infezioni provocate dalla variante Delta è molto alta. Nello specifico, si parla del 79% per Pfizer e per il 60% per AstraZeneca. Il dato più significativo, comunque, riguarda le ospedalizzazioni e i decessi. Stando all’ultimo studio del ministero della Salute britannico (PHE), non pubblicato né sottoposto a revisione tra scienziati, il vaccino anti covid è molto efficace per evitare la malattia grave e i decessi, anche di fronte alla variante Delta. Anzi, il PHE sottolinea che l’obiettivo del vaccino non è tanto quello di evitare il contagio, ma appunto di ridurre sensibilmente l’ospedalizzazione e i decessi.

L’efficacia del vaccino contro la variante indiana

Nel prevenire le ospedalizzazioni dopo il contagio con la variante Delta, il vaccino Pfizer è risultato efficace al 94% dopo la prima dose. E al 96% dopo la seconda. AstraZeneca, invece, dovrebbe riuscire a prevenire i ricoveri con efficacia al 71% dopo la prima dose e 92% con la seconda. Questa analisi è stata fatta su 14.019 casi sintomatici di Delta raccolti tra il 12 aprile e il 4 giugno, 166 dei quali sono andati in ospedale.

