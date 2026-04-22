Ventimiglia, inseguimento al confine: arrestato passeur con tre migranti nascosti nel furgone

Roma, 22 aprile 2026 – Il confine tra Italia e Francia torna a essere teatro di un’operazione contro il traffico di migranti. A Ventimiglia, uno dei punti più sensibili della frontiera occidentale, la polizia ha arrestato un passeur sorpreso mentre tentava di trasportare tre cittadini tunisini irregolari oltre confine.

L’uomo, un cittadino francese di origine tunisina, viaggiava a bordo di un furgone utilizzato per la sua attività nel settore edile. Proprio all’interno del mezzo erano nascosti i tre migranti, privi di documenti e pronti a raggiungere la Francia.

Tutto inizia con un controllo della polizia di frontiera italiana, che intercetta il veicolo e lo segnala alla squadra mista italo-francese impegnata nel pattugliamento congiunto della zona. Da quel momento la situazione si trasforma rapidamente: il conducente tenta di proseguire la fuga e scatta un inseguimento che attraversa la linea di confine.

La corsa si conclude in territorio francese, dove gli agenti riescono a bloccare il mezzo e fermare il conducente. L’arresto avviene pochi chilometri oltre Ventimiglia, confermando il ruolo sempre più centrale della cooperazione tra le forze di polizia dei due Paesi.

Dopo il fermo, il passeur viene trasferito negli uffici della polizia di frontiera di Mentone per le procedure di identificazione e gli accertamenti del caso. Al termine, scatta il trasferimento nel carcere di Nizza, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria francese.

Diversa la sorte dei tre tunisini trasportati nel furgone. Per loro si apre la procedura di espulsione, con il ritorno verso il Paese di origine.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio, quello dei continui tentativi di attraversamento irregolare lungo la rotta che da Ventimiglia conduce verso la Francia. Un tratto di confine dove controlli, inseguimenti e operazioni congiunte sono ormai parte della quotidianità, e dove la pressione migratoria continua a mettere alla prova la capacità di risposta delle autorità.