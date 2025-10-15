Vertice di Londra: Mahmood ammette “perso il controllo dei confini” e annuncia stretta migratoria

Roma, 15 ottobre 2025 – “Abbiamo perso il controllo dei confini”. Con questa dichiarazione forte, la ministra degli Interni britannica Shabana Mahmood ha aperto oggi alla Lancaster House di Londra il vertice sui migranti con i rappresentanti dei Paesi dei Balcani occidentali e di alcuni Stati membri dell’Unione Europea.

Il monito sull’immigrazione illegale, anticipato dai media britannici, non riguarda soltanto il Regno Unito, ma l’Europa nel suo complesso. “I cittadini si aspettano giustamente che il loro governo sia in grado di determinare chi entra nel loro Paese e chi deve uscirne”, affermerà Mahmood nel suo intervento. E ancora: “L’incapacità di riportare l’ordine ai nostri confini sta erodendo la fiducia non solo in noi come leader politici, ma nella credibilità dello Stato stesso”.

La ministra, esponente del governo laburista di Keir Starmer, è inoltre attesa a un attacco diretto contro Nigel Farage, leader del Reform UK, accusando il suo partito di voler “chiudersi in se stesso” e di cercare soluzioni unilaterali al fenomeno migratorio, senza la collaborazione con altri Paesi.

Al centro del vertice ci sono nuove misure coordinate tra Gran Bretagna, Paesi Ue e forze di polizia di frontiera della regione balcanica, con l’obiettivo di contrastare le gang criminali responsabili del traffico di esseri umani.

L’esecutivo laburista, che punta a rafforzare i controlli alle frontiere per frenare la crisi di consenso e la crescita nei sondaggi di Reform UK, ha inoltre annunciato l’introduzione di requisiti linguistici più rigidi per chi entra legalmente nel Paese con motivazioni di studio o lavoro.