Via libera dell’Ue alla piattaforma per attrarre lavoratori stranieri: operativa dal 2027

Roma, 6 aprile 2026 – Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato in via definitiva, lo scorso 30 marzo, il regolamento che istituisce un nuovo “bacino di talenti” europeo, una piattaforma digitale pensata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello internazionale. L’obiettivo è chiaro: aiutare gli Stati membri a colmare le crescenti carenze di manodopera in diversi settori strategici, aprendo in modo più strutturato il mercato del lavoro europeo ai cittadini di paesi terzi.

La piattaforma consentirà ai datori di lavoro dell’UE di entrare in contatto diretto con candidati qualificati residenti al di fuori dell’Unione, creando un sistema di matching tra offerte di lavoro e competenze disponibili. Si tratta di uno strumento che punta a rendere più efficiente il reclutamento internazionale, in un contesto in cui molte economie europee faticano a reperire personale in ambiti chiave.

Uno degli elementi centrali del progetto riguarda la trasparenza. I candidati avranno accesso a informazioni dettagliate sulle procedure di assunzione e sui propri diritti, con particolare attenzione alle condizioni di lavoro e al principio di equità. Il regolamento prevede infatti specifiche misure di salvaguardia per prevenire abusi e sfruttamento, tema particolarmente sensibile quando si parla di lavoratori provenienti da paesi extra UE.

Nonostante la creazione di questo canale europeo, resteranno valide le normative nazionali in materia di immigrazione. I lavoratori che riceveranno un’offerta tramite la piattaforma dovranno comunque seguire le procedure previste dai singoli Stati membri per ottenere il permesso di soggiorno e di lavoro. In questo senso, il sistema fungerà da facilitatore, ma non sostituirà le competenze nazionali.

Un altro aspetto rilevante è il carattere volontario dell’adesione: ogni Stato membro potrà decidere se partecipare o meno al bacino di talenti. Questa flessibilità riflette le diverse esigenze e sensibilità presenti all’interno dell’Unione sul tema della gestione dei flussi migratori e del mercato del lavoro.

La prossima fase sarà affidata alla Commissione europea, che avrà il compito di sviluppare concretamente la piattaforma. Secondo le previsioni, il sistema sarà pienamente operativo entro il 2027, segnando un passo importante verso una gestione più coordinata e strategica dell’immigrazione economica in Europa.

Con questa iniziativa, l’Unione europea prova a rispondere in modo pragmatico alle sfide demografiche ed economiche, puntando su un modello che coniuga apertura, tutela dei diritti e esigenze del mercato.