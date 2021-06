Comunità. Loris Crisante pubblica il singolo di debutto “Otra Ronda Más” con Damariscrs

Roma, 21 giugno 2021 – Il giovane Dj/ Producer italiano Loris Crisante esordisce nella scena Latin con il suo primo singolo “Otra Ronda Màs” in collaborazione con l’artista dominicana Damariscrs.

Dopo le collaborazioni con artisti di fama internazionale come Quimico Ultra Mega, Ceky Viciny, Haraca Kiko e dopo il successo di “1,2,3 Te Fuite” con più di un milione di video su TikTok generando un trend super virale, Damariscrs arriva in Italia per la prima volta, e insieme a Loris creano questa melodia innovativa, un mix di suoni caraibici ideale per l’estate che verrà.

“Otra Ronda Màs” rilasciata da Guerilla Crew Rec punta a conquistare il mercato Latino e non solo grazie alla sua particolarità dovuta dal mix di sonorità e la voce ormai riconoscibile dell’artista.

Puoi leggere questo articolo in lingua spagnola nel nostro sito Expreso Latino dedicato alla comunità latinoamericana in Italia: “OTRA RONDA” La nueva canción de Loris Crisante y Damariscrs

Ascolta il brano: