Elezione dell’Ecuador in Italia: l’11 aprile gli ecuadoriani sceglieranno il loro Presidente

Roma, 9 aprile 2021 – Ecco un elenco delle varie sedi in Italia in cui puoi esercitare il tuo diritto di voto per le presidenziali dell’Ecuador questo 11 Aprile.

Il Consiglio elettorale nazionale della Repubblica dell’Ecuador convoca il secondo turno elettorale delle elezioni generali del 2021, che si terrà domenica 11 aprile, dalle 09:00 alle 19:00, per eleggere il nuovo presidente e vicepresidente del paese. E se vivi all’estero? Dove e come puoi andare a votare?

Se vivi a Milano devi tenere presente che la divisione degli elettori si farà in base all’ultima cifra della tua carta d’identità. Le votazioni sono dalle 09:00 alle 19:00. La circoscrizione elettorale è presso la MI.CO, Fiera Milano Congressi, cancello d’ingresso N. 3. (Viale Eginardo, fermata PORTELLO, metropolitana linea 5 “Lilla”.).

Se risiedi a Roma e sei regolarmente registrato nella giurisdizione, potrai votare presso la Casa La Salle, via Aurelia 472, fermata metro A Cornelia, dovrai portare con te la carta d’identità o il passaporto , indipendentemente dalla sua validità.

Se vivi a Genova dovrai recarti ai Magazzini del Cotone, Via Magazzini del Cotone, modulo 8, tutti gli ecuadoriani in Italia dovranno portare la loro penna per poter esercitare il loro diritto al voto.

Misure di Sicurezza Covid-19

Per evitare i contagi, ricorda che devi indossare tutto il tempo la mascherina, portare la tua penna, mantenere una distanza con le altre persone di due metri, andare senza compagnia, non portare cibo.

E se hai sintomi di coronavirus o sei una persona ad alto rischio, non andare a votare.

Controlla qui il tuo indirizzo elettorale: https://lugarvotacion.cne.gob.ec/consultaregistroelectoral/

Puoi leggere questo articolo in lingua spagnolo nel nostro sito web Expreso Latino: ¿Dónde votar por el nuevo presidente de Ecuador si vives en Italia?