Estelle debuta come solista con la sua canzone “El Juego”

Roma, 7 marzo 2022 – Estelle Chacon in arte “Estelle”, classe 2001 arriva con il suo primo progetto come solista il suo singolo “El Juego”, il suo nuovo singolo è stato prodotto da El Piano De Oro produttore di fama internazionale che collabora con importanti figure della musica come El Kamel, El Chulo, El Chacal, El Jpeace, etc, e da suo padre Randolph Chacon Paz che è stato il bassista della Charanga Habanera famosa orchestra Cubana per molti anni e ad oggi attivo in varie collaborazioni nel panorama internazionale. A capo di tutto questo c’è il Team Ocean Music Production che segue l’artista a livello manageriale.

Il singolo ha sonorità che rispecchiano le tematiche del brano, passa da sonorità calde a suoni più freddi come lo può essere il passaggio da una relazione tossica alla libertà individuale.

Chi è Estelle Chacon? Estelle Chacon, nata in Italia nel 2001, ha origini cubane da parte di padre, il quale, famoso musicista de la “Charanga Habanera”, fin da piccola la porta con sua madre a tutti i suoi concerti, questo ha avuto un ruolo fondamentale nel farla appassionare alla musica. Oltre al genere musicale del padre, i genitori le hanno sempre fatto ascoltare ogni tipo di musica e questo le ha aperto un mondo che l’ha fatta innamorare di differenti stili che variano da Emy Winehouse a Beyoncé, a Lauryn Hill e così via. Le sue origini le consentono di avere un’ottima padronanza sia della lingua spagnola che di quella italiana, e il fatto di avere avuto un’esperienza scolastica negli Stati Uniti, per oltre un anno, anche di quella inglese. Estelle dopo i successi di “Fuimos”, feat per Jhonny Jais, che ha realizzato oltre 150.000 streaming, collocandosi al ventesimo posto in Top Viral 50 Italia, e la performance in “Durante Alighieri detto Dante”(documentario ideato e strutturato da RAI STORIA, con Alessandro Barbero), è pronta per un nuovo percorso da solista. Il prossimo singolo in uscita, “EL JUEGO”, sarà l’anticipazione del nuovo EP caratterizzato da sonorità reggaeton e pop latino.



Cristina Zambrano León