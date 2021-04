La storia di Ben e del suo ritorno nelle Filippine

Roma, 9 aprile 2021 – Sono tanti i filippini che sognano di tornare nelle Filippine dopo molti anni di lavoro in Italia. Uno di questi è Benildo Pabilona Pasco, conosciuto come Ben, di 46 anni. Si è laureato in ingegneria elettronica e in tecnologia industriale nelle Filippine. È arrivato in Italia nel 2003.

Ha lavorato come addetto alle pulizie in case e uffici, baby sitter, badante e cat/dogsitter, facchino e venditore al mercato, cuoco e lavapiatti e recentemente anche come agente immobiliare. Lui ha fatto tutto ogni genere di lavoro possibile in Italia.

Durante i suoi undici anni di permanenza in Italia, lui non ha mai spesi i soldi che guadagnava; li chiamava “risparmio invisibile”.

Nel 2014 ha deciso di tornare nelle Filippine e ha dato inizio ad una piccola impresa, la “BEN’S Bakeshop”, una panetteria che sfortunatamente non ebbe successo e che Ben dovette chiudere dopo solo sei mesi di attività.

Nonostante questa spiacevole esperienza, Ben ha deciso di “Continuare e di non arrendersi” e si è concentrato sul gelato, non un gelato qualsiasi, ma il gelato italiano. In Italia anche se fa freddo il gelato c’è sempre e ed è perfetto per un paese come le Filippine dove fa sempre caldo! Così ha dato vita alla gelateria “Ben’s Halo-Halo Ice Cream” che ha avuto gran successo grazie ai suoi condimenti unici come l’uovo salato e il peperoncino.

Spicy Winter Halo-halo e Salty Summer Halo-halo sono specialità particolari e molto ricercate dagli amanti del gelato e del halo-halo. Tra i tanti ingredienti speciali usati si trovano anche macapuno con ghiaccio, banana, mais e jackfruit.

Ben ora ha cinquanta dipendenti e ha aperto anche un franchising. Hanno filiali in franchising a Batangas, Laguna, Cavite, Quezon, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan e in NCR. Il ritorno di Ben nelle Filippine è stato un successo. Gran lavoratore e risparmiatore e un buon esempio per chi vuole credere nelle proprie capacità e nell’opportunità.

