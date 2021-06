Musica. Fuori “LOCA” il nuovo singolo di Salento Guys & Emisha

DAL 25 GIUGNO PUOI ASCOLTARE LA NUOVA CANZONE DEI SALENTO GUYS & EMISHA “LOCA”

Roma, 28 giugno 2021 – “LOCA” è il nuovo singolo dei SALENTO GUYS con la collaborazione dell’artista colombiano EMISHA.

Il trio di DJ e produttori figli del Salento, territorio unico per la commistione di culture, hanno trovato nel talentoso quanto poliedrico cantante, compositore e musicista Edier Gómez Fernandez, in arte EMISHA, quell’artista che da tempo cercavano.

“LOCA” parla del desiderio di un amore immediato, un amore fugace e potente, viscerale ed elettrizzante, che prende all’improvviso, senza avvertire. In Colombia città di nascita di Emisha basta una sola parola per descrivere questa sensazione: “tusa”! “LOCA” gira proprio intorno al concetto e sentimento inebriante che si prova quando non si riesce a dimenticare una persona, che sia dovuto ad una rottura o ad una cotta.

Reduce dal successo del singolo d’esordio, “AMANTES”, EMISHA ha co-scritto e interpretato al meglio questo nuovo singolo del trio salentino, che tornano a distanza di due anni dal loro ultimo lavoro.

Con un mix di italiano e spagnolo, i SALENTO GUYS ed EMISHA, ci regalano un brano sexy, quanto delicato. Un ritmo passionale che sa come farci ballare ed emozionare in questa estate ormai alle porte.

Cristina Zambrano León

Puoi leggere questo articolo in lingua spagnola nel nostro sito Expreso Latino dedicato alla comunità latinoamericana in Italia: “LOCA” Llega la nueva canción de Salento Guys junto a Emisha!