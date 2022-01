Assegno unico universale per i figli: via alle domande

Roma, 4 gennaio 2022 – A partire dal 1 gennaio 2022 è possibile presentare le domande per ottenere l’assegno unico universale per i figli a carico. La richiesta farà riferimento alle mensilità comprese tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo. Vediamo tutti i dettagli.

Assegno unico universale per i figli: i requisiti per ottenerlo

Per presentare la domanda e ottenere l’assegno unico universale per i figli a carico è necessario rispettare alcuni requisiti. Nello specifico, è obbligatorio essere in possesso di cittadinanza, residenza e soggiorno, e la si può richiedere per ogni figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Per poter beneficiare dell’assegno, i figli maggiorenni devono dimostrare, al momento della presentazione della domanda, di seguire un corso di formazione scolastico o professionale, oppure di svolgere un tirocinio e di raggiungere un reddito inferiore agli 8mila annui. Ancora, possono ottenerlo se sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro oppure se stanno svolgendo il servizio civile universale.

L’importo dell’assegno unico universale per i figli a carico dipende dall’ISEE del nucleo familiare. Per le domande presentate dal 1 gennaio al 30 giugno l’assegno decorre dalla mensilità di marzo. Se presentate dal 1 luglio in poi, invece, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione. Per richiederlo è possibile accedere al sito web dell’Inps (se si è in possesso di SPID o di una carta di identità elettronica o di una Carta nazionale dei servizi), e lì si potranno trovare tutte le informazioni necessarie. In alternativa è possibile anche contattare il numero verde del Contact Center Integrato, all’800 163, o allo 06 164 164. Infine, ci si può recare presso gli Istituti di Patronato e utilizzare i servizi gratuitamente erogati.

Una volta accettata la richiesta, se richiesto, il pagamento potrà essere ripartito tra i genitori. Oppure verrà erogato “in misura intera” al genitore che ha presentato la domanda.

