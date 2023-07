Bimbo morto tra i migranti sbarcati a Reggio Calabria: arrestati i presunti scafisti della barca naufragata

in

Roma, 19 luglio 2023 – Un’indagini condotta dalla procura di Reggio Calabria ha portato all’arresto di due giovani, rispettivamente di 19 e 20 anni, accusati di essere gli scafisti dell’imbarcazione partita dalla Tunisia, sulla quale si trovava un bambino deceduto, e sette migranti scomparsi, tra cui quattro bambini.

Migranti, arrestati due giovani presunti scafisti

L’indagine, coordinata dalla procura di Reggio Calabria e diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, ha portato alla luce drammatici dettagli sull’accaduto. La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha sottoposto a fermo il cittadino della Sierra Leone di 20 anni. L’accusa è di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte come conseguenza del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Ulteriori indizi gravi sono stati raccolti durante l’attività investigativa, riguardanti un secondo soggetto, sempre della Sierra Leone, di 19 anni. Quest’ultimo, tuttavia, non era presente a Reggio Calabria al momento dell’arresto poiché era stato fatto scendere a Lampedusa per motivi sanitari.

Le ricerche sono iniziate dopo l’approdo a Reggio Calabria, lo scorso 13 luglio, della nave “Dattilo” della Guardia Costiera, che trasportava ben 810 migranti di origine centroafricana. Alcuni di loro provenivano dal centro di accoglienza sull’isola di Lampedusa, mentre circa 300 erano stati tratti in salvo durante la navigazione. Secondo quanto riferito dai migranti agli investigatori della Squadra Mobile, la tragica vicenda ha avuto inizio con la partenza dell’imbarcazione l’11 luglio dalla città di Sfax, in Tunisia. Il viaggio si è presto trasformato in un incubo, culminando nel naufragio e nella perdita di vite umane innocenti.

