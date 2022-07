Ius Scholae, a Cesena è scontro tra sindaco, Lega e FdI sulla cittadinanza

Roma, 21 luglio 2022 – Dopo la crisi di governo, la caduta dell’esecutivo e le nuove elezioni, l’ipotesi che si possa discutere di diritti e soprattutto di Ius Schoale si allontana ancora di più. Nonostante, comunque, per molti comuni italiani la questione rimane una priorità. Un esempio è Cesena, dove è nata una raccolta firme promossa da Comunità Accogliente per garantire la cittadinanza onoraria ai nuovi e alle nuove italiani. Campagna che, tuttavia, non è stata affatto apprezzata da Lega e Fratelli d’Italia.

Ius Scholae, a Cesena una raccolta firme

La proposta è già arrivata sulla scrivania del sindaco Lattuca, il quale ha deciso di portare l’ordine del giorno in Consiglio Comunale. La scelta, però, ha aizzato gli animi di Lega e Fratelli d’Italia. “Solo per il Partito Democratico e per la sinistra la cittadinanza italiana si può regalare senza problemi a giovani stranieri che probabilmente non sanno che farsene, visto che già godono degli stessi diritti dei loro coetanei italiani”, ha dichiarato la Lega Cesena.

Sulla stessa lunghezza si è posizionato anche Fratelli d’Italia: “Sulla cittadinanza onoraria ai ragazzi stranieri nati o che hanno studiato in Italia, dal Comune arriva pura propaganda demagogica. Il riconoscimento della cittadinanza deve arrivare al termine di un percorso di condivisone dei valori della nostra amata patria. Non può essere concesso con un inserito in uno statuto comunale”, ha affermato il coordinatore del gruppo, Luca Lucarelli.

