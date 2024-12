A Nonantola (Modena) Don Mattia Ferrari presenta il suo libro “Salvato dai migranti”

Roma, 4 dicembre 2024 – Questa sera, alle ore 21, il Teatro Troisi di Nonantola ospiterà Don Mattia Ferrari per la presentazione del suo libro “Salvato dai migranti“. L’evento si inserisce nel programma del Festival delle Migrazioni, un’occasione per riflettere sui temi dell’accoglienza e della solidarietà.

Don Mattia Ferrari: un impegno tra i migranti e per i migranti

Durante la serata, Don Ferrari dialogherà con Monsignor Erio Castellucci, mentre la moderazione sarà affidata a Martina Tinti. Il libro, che racconta il percorso personale e spirituale dell’autore, include una prefazione di Papa Francesco e una postfazione di Marco Damilano, arricchendo il testo con contributi di grande valore. Con uno stile semplice e diretto, Don Ferrari ripercorre i momenti salienti della sua vita, soffermandosi su crisi, domande e scelte che l’hanno portato a impegnarsi accanto ai migranti, culminando nella collaborazione con Mediterranea Saving Humans. Il libro offre uno sguardo profondo sulle ingiustizie e le violenze nascoste sotto la superficie del benessere delle nostre società, invitando il lettore a riflettere su una vita più giusta e solidale per tutti.

Classe 1993, cresciuto nella parrocchia di Formigine (Modena), Don Ferrari è stato ordinato sacerdote nel 2018. Attualmente è cappellano dell’associazione Mediterranea Saving Humans e studia scienze sociali presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Non è nuovo alla scrittura: nel 2020 ha pubblicato, insieme al giornalista Nello Scavo, il libro “Pescatori di uomini”. L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per ascoltare dalla voce dell’autore il racconto delle sue esperienze tra i migranti e il messaggio di speranza e impegno che ne emerge. Un evento da non perdere per chi desidera approfondire le tematiche legate all’accoglienza e alla dignità umana.

