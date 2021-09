La frase choc contro gli immigrati dell’assessore di Voghera: “Bisogna sparare o sarà peggio”

Roma, 16 settembre 2021 – “Finché non si comincerà a sparare, sarà sempre peggio”. Con queste parole, nero su bianco, l’assessore leghista di Voghera Giancarlo Gabba commentava alcuni episodi avvenuti nella piazza principale. Per lui la soluzione era semplice: sparare contro gli extracomunitari. La chat nel quale si legge il messaggio scritto da Gabba risale a un mese prima della morte di Youns El Boussettaoui, il marocchino ucciso dall’ex assessore Massio Adriatici tramite un colpo di pistola. Oggi Gabba ha preso il suo posto, ed è il nuovo assessore alla Sicurezza del comune pavese.

Assessore Voghera e quel messaggio choc: “Bisogna sparare”

Il messaggio dell’assessore di Voghera risale al 26 giugno 2021, ed è stato scritto in una chat politica della giunta del sindaco Paola Garlaschelli. Si parlava di problemi di sicurezza, della pulizia di piazza San Bovo. “Davanti all’Africa market mega assembramento con tantissimi individui con bottiglie in mano, non si riesce neanche a passare”, aveva commentato l’assessore all’istruzione Simona Virgilio. Proprio a quel punto Gabba, che allora era assessore all’Urbanistica, ha ribadito: “Finché non si comincerà a sparare, sarà sempre peggio”. E poi: “Temo che anche il buon Massimo non sappia più come affrontare il problema con i nostri poliziotti”. L’uomo di cui parla è Massimo Adriatici, ora accusato di eccesso di legittima difesa per aver sparato a un marocchino proprio nella piazza di paese. Oggi, Adriatici, è ai domiciliari.

Secondo quanto si apprende, il post è comparso nella pagina Facebook “Politica è partecipazione” dei cittadini di Voghera. In un secondo momento, però, gli amministratori si sono visti costretti a eliminarlo per tentare di contenere le polemiche che in poco sono scoppiate. Dall’amministrazione comunale, tuttavia, non è arrivata ancora alcuna rettifica.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia