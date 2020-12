Bollettino coronavirus oggi 14 dicembre, cala il numero dei nuovi contagi

Roma, 14 dicembre 2020 – Dall’inizio della pandemia, in Italia, sono state contagiate dal covid 1.855.737 persone. Gli attuali positivi risultano essere 675.109, il che significa 10.922 in meno rispetto a ieri. Questi sono alcuni dei dati che emergono dal nuovo bollettino sull’emergenza coronavirus in Italia di oggi, 14 dicembre 2020. Fornito tutti i giorni dal ministero della Salute in collaborazione con l’Iss, sottolinea l’andamento dell’epidemia nel nostro Paese. E, secondo i numeri, nelle ultime 24 ore sono stati registrati meno contagi rispetto a un giorno fa.

Bollettino coronavirus oggi, 14 dicembre 2020

Secondo i dati del bollettino sull’emergenza coronavirus di oggi, 14 dicembre 2020, i nuovi casi rispetto a ieri sono 12.030: 24 ore fa erano 17.938. Le persone guarite o dimesse, invece, dall’inizio della pandemia, sono 1.115.617: 22.456 quelle di oggi, il 2% in più di ieri quando ne erano stati registrati 16.270. Gli attuali positivi, ovvero le persone che in questo momento hanno il covid, sono 675.109, 10.922 in meno (-1,6%) di un giorno fa. I decessi odierni segnalati, invece, sono 491, lo 0,8% in più di ieri, quando si erano fermati a 484. In totale, da febbraio, le persone morte a causa del coronavirus sono 65.011.

I tamponi effettuati sono stati 103.584, 49.113 in meno rispetto 24 ore fa quando, invece, erano stati 152.697. Inoltre, il tasso di positività oggi è pari all’11,6%: questo significa che ogni 100 tamponi eseguiti, più di 11 persone risultano positive. Ieri era dell’11,7%. Come ogni lunedì, il numero dei tamponi è inferiore rispetto agli altri giorni della settimana. Questo perchè vengono comunicate le analisi della domenica, normalmente inferiori se confrontate con i test infrasettimanali. In ogni caso, anche se i nuovi positivi rimangono sotto la soglia dei 20mila toccata lo scorso 6 dicembre, non si può dire che la situazione sia sotto controllo.

E a dimostrarlo è proprio il rapporto tra casi e tamponi: dopo giorni intorno al 10% e sotto questa cifra, come dall’8 al 12 dicembre, il tasso di positività è tornato a crescere sopra l’11%, variando di pochissimo in un giorno, dall’11,7% al 11,6%. Da questo si capisce che la diminuizione dei positivi di oggi è soltanto la conseguenza del limitato numero di test.

Il Veneto è ancora la Regione più colpita

Anche oggi, 14 dicembre, secondo il bollettino sull’emergenza coronavirus in Italia, il Veneto è la Regione più colpita. Nelle ultime 24 ore, infatti, ha registrato 2.829 nuovi casi. Lo seguono l’Emilia Romagna, con +1.574, il Lazio (+1.315) e la Campania, che rispetto a ieri segnala 1.088 positivi in più. Al contrario la Lombardia, dopo svariati mesi in cui ha sempre oltrepassato i mille nuovi casi, oggi ne registra 945. Inoltre, soltanto la Valle D’Aosta è riuscita a registrare zero decessi. Il maggior numero di morti è stato segnalato dall’Emilia Romagna (73), dalla Lombardia (67), dal Piemonte (48) e dalla Toscana (42).

In totale, in questo momento, i ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 27.765. Da ieri, si sono aggiunti quindi 30 posti letto occupati. Diminuiscono invece i pazienti costretti in rianimazione: -63. Nel complesso, però, sono ancora 3.095 le persone in terapia intensiva, 138 in più di 24 ore fa (ieri ne erano state registrate 152 in più). Questo significa che in un giorno sono usciti da questi reparti 201 pazienti.

