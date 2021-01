Bollettino covid oggi, 18 gennaio: per la prima volta in questo mese si segnalano meno di 10mila contagi

Roma, 18 gennaio 2021 – Sono almeno 2.390.101 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 18 gennaio 2021, i nuovi casi sono 8.824,. Ieri, invece, erano 12.545. Da febbraio, inoltre, le vittime sono state 82.554, 377 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 14.763. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, sono 1.760.489. Gli attuali positivi, infine, sono in tutto 547.058, 6.316 in meno rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 18 gennaio 2021

L’abbassamento del numero dei contagi è dovuto anche al fatto che il lunedì si analizzano i dati della domenica, e il numero dei test realizzati è sempre minore degli altri giorni. Nelle ultime 24 ore, infatti, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 18 gennaio, sono stati effettuati 158.674 (di cui 71.427 rapidi), 52.404 in meno di ieri. Inoltre, il tasso di positività ora è del 5,6%, leggermente inferiore a ieri che era del 5,9%. Questo significa che ogni 100 tamponi, più di 5 risultano positivi. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati.

Dal 15 gennaio questa percentuale è calcolata contando anche i test rapidi, di conseguenza è più bassa rispetto a quella dei bollettini precedenti a questa data e non è possibile fare confronti con lo storico. A oggi, poi, sono state vaccinate oltre 1.150.000 persone: a dimostrarlo sono i dati forniti dal Report vaccini anti covid in continuo aggiornamento sul sito del governo.

La Lombardia è la Regione più colpita

Oggi la Regione più colpita risulta essere la Lombardia con un incremento di 1.189 casi. In generale, sono soltanto tre le regioni con un incremento di contagiati a quattro cifre. Come riporta il bollettino covid di oggi, 18 gennaio, infatti, oltre alla Lombardia si registrano 1.278 in Sicilia e 1.153 in Emilia Romagna. Tutte le altre regioni hanno un aumento a due o tre cifre, eccetto la Basilicata che segna +7. Il bilancio delle vittime, poi, non si scosta da quello di domenica. Nessuna regione segnala zero decessi, il maggior numero è in Emilia Romagna (+51), Veneto (+47) e Lombardia (+45).

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, 18 gennaio, poi, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 22.884. Qui i posti letto occupati sono 127 in più di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 2.544 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 41 in più di ieri, e sono entrate 142 persone in TI. Il maggior numero di ingressi lo registrano Lazio (+20), Sicilia (+19), ed Emilia Romagna (+16).

