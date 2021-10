Bollettino covid 26 ottobre, record di tamponi: rimangono stabili terapie intensive e ospedalizzazioni

Roma, 26 ottobre 2021 – Sono almeno 4.747.773 le persone che, dall’inizio dell’epidemia, hanno contratto il coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino sull’emergenza covid di oggi, 26 ottobre 2021, i nuovi casi sono 4.054. Ieri, invece, erano 2.535 Da febbraio 2020, inoltre, le vittime sono state 131.904, 48 solamente nelle ultime 24 ore. I guariti o i dimessi di oggi, invece, sono 3.613. In totale, da quando è scoppiata la pandemia, sono 4.540.823. Gli attuali positivi, infine, sono in tutto 75.0464, 392 in più rispetto a ieri.

Bollettino covid oggi, 26 ottobre 2021

Nelle ultime 24 ore, poi, secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 26 ottobre, sono stati effettuati 639.745 tamponi, 417.359 in più di ieri. Inoltre, il tasso di positività ora è dello 0,6%. Questo significa che ogni 100 tamponi, meno di 1 è risultato positivo. La percentuale permette di capire meglio l’andamento dei contagi, indipendente dal numero di test effettuati.

A oggi, inoltre, sono state vaccinate oltre 89 milioni persone. Di questi, più di 44,4 milioni hanno già fatto il richiamo. A dimostrarlo sono i dati forniti dal Report vaccini anti covid in continuo aggiornamento sul sito del governo. Dal ministero della Salute e dall’Iss arriva la conferma che da gennaio, molto probabilmente, la terza dose sarà necessaria per tutti.

Il prossimo 28 ottobre, poi, la Commissione tecnico consultiva dell’Aifa discuterà della nuova dose per coloro che hanno ricevuto il vaccino monodose di Johnson&Johnson. Tra le ipotesi c’è la possibilità che per la nuova inoculazione vengano utilizzati o Pfizer o Moderna. Per questa nuova somministrazione non sarebbe necessario aspettare che sia trascorso il periodo di sei mesi dalla prima.

La situazione a livello regionale

Oggi la Regione più colpita risulta essere la Lombardia con un incremento di 498 casi. Seguono poi Sicilia (+484) e Veneto (+474). Come riportato dal bollettino sull’emergenza covid in Italia di oggi, 20 ottobre, poi, la regione che registra più decessi è il Lazio (+10), seguita dalla Sicilia (+8).

Stando ai dati riportati dal bollettino sull’emergenza covid di oggi, infine, i ricoverati nei reparti Coronavirus ordinari sono 2064. Qui i posti letto occupati sono 25 in più di ieri. I malati più gravi, costretti in terapia intensiva, invece, sono 341 in totale. I posti letto occupati in rianimazione sono 3 in più di ieri, e sono entrate 37 persone in TI. Secondo l’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani “non si teme una nuova ondata pandemica con nuove pressioni sulle terapie intensive grazie alla copertura vaccinale piuttosto alta anche se ancora lontana da quel 95% che ci renderebbe più tranquilli”.

>> Tutte le notizie di Stranieri In Italia