Bollettino covid oggi, 28 dicembre: cala di oltre 2 punti in 24 ore il tasso di positività

Roma, 28 dicembre 2020 – Dall’inizio dell’epidemia in Italia hanno contratto il coronavirus almeno 2.056.277 cittadini. Rispetto a ieri, i nuovi casi sono 8.585, lo 0,4% in più. Al contempo, però, sono 6.539 in meno gli attualmente positivi. Le persone guarite o dimesse, inoltre, sono 1.408.686, 14.675 in più di un giorno fa. A dimostrarlo sono i dati presentati tramite il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 28 dicembre 2020, forniti dal ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità.

Bollettino covid oggi, 28 dicembre 2020

Secondo il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 28 dicembre 2020, quindi, sono 8.585 i nuovi casi rispetto a ieri. Si tratta dello 0,4% in più, perchè 24 ore fa il dato era pari a +8.913. Dall’inizio dell’epidemia, inoltre, sono morte 72.370 persone, 445 solamente oggi. Le persone guarite o dimesse, invece, crescono dell’1% nelle ultime 24 ore. Oggi, infatti, sono stati curati o sono stati dimessi 14.675 italiani. Dall’inizio della pandemia, invece, 1.408.686. Gli attuali positivi, poi, sono 575.221, 6.539 in meno di 24 ore fa.

In totale, nella giornata sono stati effettuati 68.681 tamponi, 8.802 in più rispetto a ieri quando ne erano stati fatti 59.879. Inoltre, il bollettino sull’emergenza covid di oggi, 28 dicembre, dimostra che il tasso di positività continua a essere altalenante. Se 24 ore fa era dell’14,9%, oggi risulta essere del 12,5%. Questo significa che su 100 tamponi effettuati, più di dodici persone sono risultate essere positive. La percentuale ci permette di capire meglio l’andamento della curva epidemiologica, indipendentemente dal numero di test effettuati.

Cala l’indice di positività al 12,5%

Analizzando i numeri riportati dal bollettino di oggi, 28 dicembre 2020, sull’emergenza covid in Italia, sembra esserci una situazione di stabilizzazione. Alcune Regioni registrano segni di miglioramento, mentre altre, in particolare il Veneto, sono ancora in condizioni piuttosto critiche. Di fatto, anche oggi segnala un incremento di 2.782 casi. Tutte le altre regioni comunicano di avere nuovi casi a tre o a due cifre, con l’eccezione del Molise che segna +7 positivi. Dai dati emerge un incremento del numero di morti, ma questo potrebbe essere dovuto al fatto che a volte nei giorni festivi i dati sono incompleti, e per questo alcuni decessi vengono inseriti nel bollettino del lunedì. Nessuna regione registra zero vittime, mentre il maggior numero di morti è in Veneto (+69), Lazio (+47), Puglia (+47) e Lombardia (+42).

I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono in totale 23.932: +361 posti letto occupati in un giorno. I malati più gravi, poi, quelli costretti in terapia intensiva, sono 2.565 in tutto: i posti letto in rianimazione sono calati di 15 unità, ma tuttavia sono entrati in terapia intensiva 167 nuovi pazienti. Il maggior numeri di ingressi in TI viene segnalato da Puglia (+57), Veneto (+16), Lazio (+16), Sicilia (+15), Emilia-Romagna(+15) e Lombardia (+13).

