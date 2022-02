Bonus acqua potabile, come funziona e entro quando presentare la domanda

Roma, 2 febbraio 2022 – Da ieri, 1 febbraio, è possibile presentare all’Agenzia delle Entrate la domanda per ottenere il bonus acqua potabile, un credito di imposta del 50%. L’agevolazione spetta per le spese sostenute ai fini dell’acquisto dei sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere, consentendone il filtraggio, la mineralizzazione e il raffreddamento.

Bonus acqua potabile, le domande vanno presentate entro il 28 febbraio

Per riuscire a ottenere il bonus acqua potabile è necessario presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2022. Possono richiederlo sia le persone per le spese sostenute per la propria abitazione, che le partite IVA per gli immobili adibiti ad attività commerciale o istituzionale. Nel primo caso si può arrivare a ottenere 1.000 euro di spesa, mentre nel secondo fino a 5.000 euro in relazione alle spese sostenute. Nel concreto, l’agevolazione consente di accedere a un credito d’imposta pari al 50% della spesa. E dell’installazione del sistema di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

Il bonus acqua potabile ha l’obiettivo di migliorare le acque erogate al fine del consumo personale, e di ridurre l’utilizzo della plastica. La domanda, per essere accertata, dovrà essere presentata in modalità telematica tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, mediante il modello e le istruzioni messi a disposizione lo scorso 16 giugno. L’Agenzia risponderà entro 10 giorni dall’invio. Il credito d’imposta, poi, potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24. Coloro che non possiedono una partita IVA potranno usare il bonus acqua potabile anche in dichiarazione dei redditi, fino al completo sfruttamento del credito spettante. Le spese da detrarre, però, sono quelle del 2021. Per quelle sostenute nel 2022 bisognerà attendere il 1 febbraio 2023.

