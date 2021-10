Bonus assunzioni under 36, che cos’è e come fare per ottenerlo

Roma, 25 ottobre 2021 – Per favorire le assunzione a tempo indeterminato degli under 36 o per agevolare le trasformazioni dei contratti da determinato a indeterminato nella Legge di Bilancio 2021 è stato studiato un bonus. In seguito al via libera arrivato dalla Commissione europea, nelle scorse settimane l’Inps ha pubblicato le istruzioni per ottenerlo. Vediamo quindi i dettagli del bonus assunzioni under 36.

Bonus assunzioni under 36, come funziona

Con il bonus assunzioni under 36 viene riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi (4 anni al Sud) un incentivo di 6mila euro l’anno. Se per quanto riguarda il 2022 bisognerà aspettare il nuovo ok dall’Unione europea, intanto l’Inps ha fatto sapere come poterlo ricevere nel 2021. Possono richiedere l’agevolazione tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani sotto i 36 anni e che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato con l’azienda in questione o con un’altra. Per ottenerlo, ovviamente, bisogna rispettare una serie di requisiti. E’ necessario essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, non aver violato le norme che tutelano le condizioni di lavoro e rispettare gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali o aziendali, sottoscritti dai sindacati.

Il bonus assunzioni under 36 non può essere applicato ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico, poiché in quei casi la legge prevede già degli incentivi previdenziali ridotti. Inoltre, “l’esonero contributivo ridotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con altri esoneri. O riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”, fa sapere l’Inps. Per quanto riguarda il Sud, poi, “la durata dell’esonero contributivo è riconosciuta per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni a tempo indeterminato in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna”.

Come ottenerlo

Cosa deve fare un’azienda per ottenere il bonus assunzioni under 36? Per riceverlo, è necessario compilare il flusso Uniemens dell’Inps, la denuncia obbligatoria inviata mensilmente dai datori di lavoro del settore privato che svolgono le funzioni di sostituti d’imposta. Nel documento di settembre 2021 il datore di lavoro dovrà esporre i lavoratori per i quali ha intenzione di accedere all’esonero valorizzando l’elemento “imponibile” e quello “contributo” della sezione “denuncia individuale”. Al punto “codice causale”, poi, dovrà inserire il valore “GI36”, ovvero il Codie dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato. La casella “Ident. Motivo Utilizzo Causale”, infine, dovrà essere compilata con la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato.

I datori di lavoro che hanno assunto giovani under 36, a tempo indeterminato, nei primi mesi dell’anno hanno la possibilità di recuperare gli eventuali arretrati maturati a partire da gennaio. L’Inps, infatti, in proposito ha sottolineato che nei flussi di competenza di settembre, ottobre e novembre 2021 le aziende possono anche recuperare le quote di sgravio da gennaio ad agosto 2021.

