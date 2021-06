Bonus Inps e pagamenti in arrivo a giugno: tutte le date da ricordare

Roma, 31 maggio 2021 – Quali sono i pagamenti e i bonus Inps da aspettare nel mese di giugno? Dalla pensione al reddito di cittadinanza, bisogna ricordarsi di molte date. Vediamo quindi nel dettaglio tutti gli appuntamenti più importanti.

Pagamenti e bonus Inps giugno, quali appuntamenti ricordarsi

Nella prima settimana di giugno, tra i pagamenti e i bonus dell’Inps che dovrebbero arrivare c’è la cassa integrazione per gli artigiani. Tra il 7 e l’11 giugno, poi, è attesa anche la Naspi, la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, meglio conosciuta come disoccupazione.

Tra i primi pagamenti e bonus Inps da segnare sul calendario per il mese di giugno, inoltre, c’è sicuramente quello del reddito di emergenza. Prorogato tramite il decreto Sostegni bis per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, spetta alle famiglie che, a causa dell’emergenza covid, si sono trovate in serie difficoltà economiche. Ricordiamo che la data di scadenza per domandarlo è proprio oggi: 31 maggio 2021, e che per ottennero bisogna rispettare precisi requisiti di reddito e di residenza. A riceverlo il 15 giugno saranno le famiglie che hanno presentato domanda entro il 30 aprile, e quindi aspettano la seconda mensilità. Così come chi ha presentato la domanda entro il 31 maggio, attenderà invece la prima mensilità.

Lo stesso giorno, poi, dovrebbero arrivare anche il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza. Quel giorno i pagamenti e i bonus dell’Inps dovrebbero spettare a coloro che attendono la prima ricarica o il primo accredito dopo il rinnovo, cioè la prima mensilità del reddito o della pensione. Per tutti gli altri, il pagamento dovrebbe arrivare il 27 giugno, che tuttavia è una domenica. Per questo potrebbe essere posticipato o anticipato.

Bonus bebè, bonus stagionali e pensioni

Il 18 giugno invece dovrebbe essere la data del bonus bebè. Parliamo dell’assegno di natalità indirizzato alle famiglie che hanno da poco dato alla luce un figlio, o l’hanno adottato o ancora ce l’hanno in affido preadottivo. Il 23 giugno, poi, è atteso il bonus 100 euro: si tratta di un’integrazione del reddito prevista per alcune categorie e assimilati, sia pubblici che privati con lo scopo di ridurre la pressione fiscale sui lavoratori dipendendo con reddito inferiore ai 28mila euro. Per intenderci, è il vecchio bonus di 80 euro introdotto da Matteo Renzi.

Al momento non c’è ancora una data certa, ma nel mese di giugno tra i pagamenti e i bonus dell’Inps dovrebbe rientrare anche il bonus omnicomprensivo di 1.600 euro destinato ai lavoratori stagionali previsto dal decreto Sostegni bis. Teoricamente, la quota dovrebbe arrivare in automatico a tutti coloro che hanno già beneficiato della precedente tornata. Non è ancora chiaro, invece, quando verranno erogati a coloro che hanno presentato una nuova domanda. Anche in questo caso, ricordiamo che la data di scadenza per richiederlo è oggi, 31 maggio 2021.

Infine, le pensioni. Anche per questo mese è previsto il pagamento in anticipo delle pensioni, le quali dovrebbero arrivare nelle tasche degli italiani a partire dal 25 giugno. L’anticipo, però, è destinato solamente per coloro che le ritirano presso le Poste Italiane. Come al solito, i pagamenti avverranno in ordine, seguendo le iniziali dei cognomi.

