Bonus mutui under 36: tutte le novità contenute nel decreto Sostegni bis

Roma, 24 maggio 2021 – Con il nuovo decreto Sostegni bis sono in arrivo alcune novità. Una di queste riguarda il bonus mutui per gli under 36: i giovani che vorranno comprare casa, infatti, potranno usufruire di una garanzia dello Stato pari all’80% per l’acquisto della prima abitazione. E di altre agevolazioni. Vediamo però più nel dettaglio come funziona.

Bonus mutui under 36, i dettagli della misura

Con l’entrata in vigore del decreto Sostegni bis, aumentano le agevolazioni per i giovani che vogliono acquistare la prima casa. Con il bonus mutui destinato agli under 36, infatti, verranno azzerati completamente i costi dell’imposta di registro, sia ipotecaria che catastale. All’interno delle nuove misure economiche introdotte per affrontare la crisi economica causata dalla pandemia, quindi, è stata aggiunta la cancellazione dell’imposta di registro e delle imposte sul mutuo. Anche a prescindere dal reddito. Ovviamente, i richiedenti devono rispettare una serie di requisiti, come quello dell’età: devono infatti avere meno di 36 anni.

In particolare, però, la garanzia dello Stato pari all’80% riguarderà i giovani meno abbienti. E verranno selezionati secondo alcuni specifici criteri come l’Isee, che probabilmente dovrà essere al di sotto dei 40mila euro. Stando a quanto si apprende, il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa verrà finanziato con ulteriori 55 milioni di euro, e verrà prorogato fino al 31 dicembre 2022. Secondo i calcoli, poi, si stima che tramite queste nuove misure, acquistando un immobile di nuova costruzione del valore di 200mila euro, si riuscirà a risparmiare oltre 8 mila euro. In più, oltre al risparmio accumulato grazie alla garanzia di Stato, si riuscirà a ottenere più facilmente il mutuo.

>> Mutui per stranieri: domande e risposte veloci

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia