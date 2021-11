Bonus patente, chi può ottenerlo e come: tutte le novità

Roma, 4 novembre 2021 – Previsto dal Decreto Infrastrutture, arriva il bonus patente indirizzato ai giovani di età inferiore ai 35 anni che hanno intenzione di conseguire l’esame di guida e/o l’abilitazione CQC e lavorare come autotrasportatori. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Bonus patente, chi può ottenerlo

Il bonus patente viene riconosciuto sotto forma di rimborso spese, e può arrivare a un massimo di 1.000 euro. Chi può ottenerlo? L’incentivo è rivolto ai giovani di età inferiore ai 35 anni, titolari di Reddito di cittadinanza o che percepiscono ammortizzatori sociali. Inoltre, è riconosciuto a coloro che hanno l’obiettivo di conseguire l’abilitazione CQC e lavorare come autotrasportatori di merci per conto terzi. La misura permette di vedersi rimborsare fino a 1.000 euro. Anche se l’importo non potrà superare il 50% delle spese documentate che il richiedente presenterà ai fini del rimborso.

Per ottenere il bonus patente, è necessario dimostrare di aver stipulato un contratto di lavoro con la qualifica di conducente per un periodo minimo di sei mesi. Il tutto entro i tre mesi dal momento in cui si ha conseguito con successo l’esame di guida o l’abilitazione professionale. In pratica, quindi, il bonus sarà destinato a coloro che ottengono la patente di guida al fine lavorativo. In ogni caso, sarà un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a indicare i termini e le modalità con cui si potrà procedere con la presentazione delle domande. Così come le modalità di erogazione.

