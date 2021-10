Bonus prima casa under 36, tutte le novità: vale anche per i box

Roma, 14 ottobre 2021 – Sono finalmente arrivate tutte le istruzioni riguardo al bonus prima casa under 36. Previsto dal Dl Sostegni bis, l’incentivo è volto ad aiutare i giovani con un Isee inferiore a 40mila euro ad acquistare una casa entro il 30 giugno 2022. Vediamo tutti i dettagli.

Bonus prima casa under 36, le istruzioni

L’Agenzia delle Entrate ha segnalato il perimetro del bonus prima casa under 36 che prevede l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Allo stesso tempo, il contributo include il riconoscimento di un credito di imposta in caso di acquista soggetto a Iva. Dal documento, poi, si evince che il bonus prima casa under 36 si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come per esempio il box. Inoltre, le imposte sono azzerate anche per gli atti oggetti a Iva. L’incentivo, utilizzabile per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede poi l’esenzione dall’imposta sostitutiva per mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Non è applicabile, invece, ai contratti preliminari di compravendita.

Tra gli altri vantaggi, il bonus prevede anche l’estensione all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. Contemporaneamente è inclusa l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. E non è tutto: ci sono anche delle agevolazioni per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile. Grazie al bonus, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Infine, tramite una circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che il bonus è utilizzabile anche per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria.

