Roma, 29 giugno 2021 – E’ ufficialmente attivo il servizio dell’Inps per richiedere il bonus pari a 1.600 euro prevista dal decreto Sostegni bis. L’indennità è indirizzata a tutti i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai somministrati, agli autonomi occasionali, agli intermittenti e agli incaricati di vendite a domicilio.

Bonus Sostegni bis, ora è attivo il servizio dell’Inps

Dopo un’estenuante attesa, la scorsa settimana è iniziata l’erogazione automatica dell’indennità nei confronti di coloro che avevano già beneficiato dei 2.400 euro introdotti con il Sostegni 1 di marzo. Quelli che non li hanno ottenuti, ora possono fare domanda direttamente tramite il nuovo servizio dell’Inps. Così, riceveranno il bonus previsto dal Sostegni bis di 1.600 euro. O di 800 euro se si tratta di lavoratori agricoli ,o ancora di 950 euro per i pescatori. Come già sottolineato, possono fare domanda solamente coloro che non hanno ottenuto la prima tranche, e possono farlo entro il 30 settembre.

Non è tutto: lunedì sera il Tesoro ha fatto sapere che è stato approvato un Dpcm per prorogare il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva. Il Dpcm è rivolto ai contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità, compresi quelli aderenti al regime forfettario. In questo caso, il termine di scadenza del versamento previsto per il 30 giugno è stato spostato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

