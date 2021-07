Bonus tv: ecco come ottenere lo sconto

Roma, 7 luglio 2021 – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che ufficializza il bonus tv. Si tratta di un incentivo per acquistare un nuovo apparecchio televisivo con un bonus massimo di 100 euro. A differenza di quello ancora in vigore, questa volta possono ottenerlo tutti i cittadini poiché non impone limiti Isee. Vediamo però tutti i dettagli.

Bonus tv, come ottenerlo

Nello specifico, il bonus tv consiste in uno conto del 20% sul prezzo di acquisto, fino a un massimo di 100 euro, e si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. Di fatto, è un bonus rottamazione, e ha lo scopo di agevolare la sostituzione di apparecchi televisivi che non saranno più in grado di reggere i nuovi standard tecnologici. Inoltre, con questo si vuole favorire la tutela ambientale e la promozione dell’economia attraverso un corretto smaltimento.

Possono ottenere questo bonus tv tutti i cittadini italiani: a differenza del precedente, infatti, non vengono imposti limiti di Isee. In particolare, verrà riconosciuto l’incentivo a tutte le famiglie per l’acquisto di un televisore fino al dicembre 2022. In totale, le risorse destinate a questa misura sono 250 milioni di euro. Per potervi accedere, comunque, bisogna rispettare alcune regole: è obbligatorio avere la residenza in Italia, rottamare un televisore e magari il canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione. Possono accedere alla misura, inoltre, anche i cittadini di età pari o superiore a 75 anni, anche se esonerati dal pagamento del canone.

Come rottamare la vecchia televisione

Per effettuare la rottamazione sono accettate due diverse modalità. E’ possibile consegnare il televisore direttamente al rivenditore in sede di acquisto della nuova televisione. In quel caso, si otterrà un credito fiscale pari allo sconto del bonus tv riconosciuto al cliente al momento dell’acquisto del nuovo apparecchio. In alternativa, si può rottamare la vecchia tv consegnandola a un’isola ecologica autorizzata, e si riceverà un modulo che certificherà l’avvenuta consegna con la relativa documentazione per richiedere lo sconto al momento dell’acquisto.

Per verificare che la propria tv sia compatibile con la nuova tecnologia, basta selezionare i canali di test 100 e 200: se compare la scritta “Test HEVC Main10” l’apparecchio soddisfa già i nuovi requisiti e non sarà necessario sostituirlo.

