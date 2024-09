Brescia, nuovo corso di laurea in Business and Finance: la metà degli studenti sono stranieri

Roma, 11 settembre 2024 – È iniziato con grande successo il nuovo corso di laurea triennale in Business and Finance, interamente erogato in lingua inglese, presso il campus di Mompiano a Brescia. Il corso, promosso dalle facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative e da Economia e Giurisprudenza, ha attratto una classe internazionale, con la metà degli studenti iscritti stranieri, provenienti da 17 Paesi diversi, tra cui Federazione Russa, Turchia, Marocco, Montenegro, Cina, India e molti altri. Un’esperienza formativa che abbraccia la multiculturalità e punta a formare professionisti pronti a inserirsi in ambiti bancari, finanziari e imprenditoriali a livello globale.

Tanti studenti stranieri alla Business and Finance School

Tra gli studenti spiccano storie di giovani come Ivan dalla Russia, in attesa di visto, e Giada dall’Honduras, accompagnata dal padre originario di Parma, fiero del percorso scelto dalla figlia. La scelta di Brescia come sede di studi si è rivelata vincente anche per la città stessa, che, come sottolineato dai presidi Giovanni Petrella e Marco Allena, si è dimostrata accogliente, dinamica e con un forte tessuto imprenditoriale.

Il corso triennale, progettato secondo standard internazionali, offre un approccio interdisciplinare che unisce materie bancarie e finanziarie a discipline economico-giuridiche, e prevede lezioni interattive, seminari, e testimonianze di esperti del settore. Di grande rilievo anche il programma dual degree, che permetterà agli studenti di conseguire un doppio titolo di studio grazie alla collaborazione con un prestigioso ateneo estero.

Il legame con il tessuto imprenditoriale locale e nazionale offrirà inoltre agli studenti preziose opportunità di esperienze in azienda, come il Progetto Talenti e lo Stage Day, arricchendo ulteriormente il percorso formativo.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia