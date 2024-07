De Siervo: “Inaccettabile il trattamento dei migranti in Italia, serve una politica dignitosa”

Roma, 4 luglio 2024 – “È pericoloso che le libertà che valgono per tutti gli individui in Italia non valgano per i migranti, perché si creano delle sacche di risentimento e marginalità difficili da conciliare con la vita sociale di tutti noi”. Così il presidente emerito della Corte costituzionale Ugo De Siervo ha commentato la situazione dei migranti durante la tavola rotonda “Democrazia e costituzione” promossa dall’Unione giuristi cattolici italiani, in occasione della 50ª Settimana sociale dei cattolici a Trieste.

Migranti, De Siervo: “L’Italia deve scegliere”

De Siervo, poi, ha sottolineato l’urgenza di una riforma delle politiche migratorie italiane. “L’Italia deve scegliere: deve avere una politica della migrazione. Non è possibile fare entrare le persone e poi trattarle in modo ignobile, mettendole in strutture para carcerarie senza una prospettiva di trasferimento progressivo a degli stati giuridici che poi permettano loro la cittadinanza”, ha affermato con forza. Il presidente emerito, inoltre, ha espresso preoccupazione per le condizioni di vita dei migranti, evidenziando come le centinaia di migliaia di persone che vivono nella marginalità senza tutele lavorative o sociali adeguate siano indicative di una società che sta abbandonando i valori costituzionali. “Questi fenomeni complessi devono essere affrontati seriamente e non possono essere affrontati trascinando vecchie legislazioni o prassi amministrative”, ha infatti aggiunto.

Infine, De Siervo ha anche rivolto un appello particolare ai cattolici, esortandoli a prendersi carico di questo problema. “I cattolici si devono porre questo problema. È necessario che il Paese adotti una legislazione sulle migrazioni che sia degna di questo nome”, ha detto in concluso.

Le parole del presidente emerito della Corte costituzionale arrivano in un momento in cui il dibattito sulla gestione dei flussi migratori e sulle condizioni dei centri di accoglienza in Italia è particolarmente acceso. Le recenti denunce di Amnesty International e altre organizzazioni hanno messo in luce gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti, sollecitando interventi urgenti da parte delle autorità italiane.

