Francia, il candidato Eric Zemmour è stato condannato per incitamento all’odio razziale

Roma, 18 gennaio 2022 – Il candidato di estrema destra alle prossime elezioni presidenziali in Francia Eric Zemmour è stato condannato per incitamento all’odio razziale e offese razziste. Ora dovrà pagare una sanzione pari a 10 mila euro, dopo aver dichiarato che i minorenni migranti non accompagnati dai genitori non sono altro che “ladri, assassini e stupratori“.

Francia, condannato Eric Zemmour

La decisione del tribunale riguarda anche altre affermazioni offensive riportate da Zemmour rispetto ai giovani minori migranti. Proprio a causa di quella frase, però, anche il direttore della tv CNews Jean-Christophe Thiery che ha dato spazio a Zemmour e alle sue parole, dovrà pagare un’ammenda di 3mila euro.

La condanna del candidato in Francia, Eric Zemmour, però, non è ancora definitiva. Proprio per questo motivo il giornalista in corsa contro Marine Le Pen ed Emmanuel Macron per l’Eliseo ha annunciato che farà appello contro la decisione del tribunale. Perché, a detta sua, la sentenza è solamente “ideologia e stupida”. “E’ la condanna di uno spirito libero da parte di un sistema giudiziario invaso dagli ideologi”, ha aggiunto inoltre.

