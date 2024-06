G7: leader d’accordo su vie legali e lotta ai trafficanti di esseri umani

Roma, 14 giugno 2024 – Secondo una fonte dell’Unione Europea a conoscenza dei contenuti dei colloqui in corso, i leader del G7 sono concordi sull’importanza di affrontare la sfida dei flussi dei migranti, sebbene ogni Paese sia chiamato a gestirla con modalità e intensità diverse. Come riporta l’Agenzia Nova, l’accordo raggiunto sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi contro le reti criminali e i trafficanti di esseri umani, attraverso un coordinamento più efficace tra le nazioni.

Migranti, al G7 si discute di flussi

L’intesa prevede non solo un’azione più decisa contro i trafficanti, ma anche l’apertura di nuovi percorsi legali per i migranti. Questo duplice approccio mira a offrire soluzioni più sicure e umane, riducendo allo stesso tempo le attività illecite legate alla migrazione. Tuttavia, la “più delicata questione” della revisione delle convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione di Ginevra adottata dopo la Seconda guerra mondiale, sarà rimandata a discussioni future. La fonte europea ha sottolineato che il contesto storico in cui queste convenzioni furono create è molto diverso da quello attuale, implicando la necessità di un esame approfondito e ponderato per eventuali modifiche.

Il vertice di Borgo Egnazia, poi, evidenzia come la questione migratoria rappresenti una sfida globale che richiede una risposta collettiva. Ogni Paese del G7 deve affrontare il fenomeno migratorio secondo le proprie specificità, ma con un impegno comune verso soluzioni che siano sia pratiche che rispettose dei diritti umani. In ogni caso, la discussione sulle migrazioni è stata uno dei temi chiave della seconda giornata del G7, che ha incluso anche sessioni su intelligenza artificiale, sicurezza economica e altre questioni globali. I lavori termineranno con l’adozione delle conclusioni del vertice e un concerto di Andrea Bocelli.

Sicuramente, il vertice ha messo in luce l’importanza di un approccio umanitario e coordinato alle migrazioni, riaffermando la necessità di affrontare le cause profonde del fenomeno e di garantire percorsi sicuri e legali per chi cerca una nuova vita lontano dai conflitti e dalle difficoltà economiche.

