Green pass europeo, tutte le regole per tornare a viaggiare

Roma, 2 luglio 2021 – A partire da ieri, 1 luglio, è entrato in vigore il green pass europeo che permette di spostarsi all’interno dell’Unione senza l’obbligo di quarantena. Come quello italiano, attesta la vaccinazione, la negatività a un tampone o la guarigione (nei sei mesi precedenti) dal virus. Vediamo più nel dettaglio come funziona.

Green pass europeo, tutto quello da sapere

Sebbene la Commissione europea abbia raccomandato l’utilizzo del green pass europeo solo a vaccinazione completa, quindi dopo la somministrazione di tutte e due le dosi, molti Paesi membri hanno deciso di accettare anche quello che viene definito un “green pass dimezzato”. E’ sufficiente, quindi, essersi sottoposti alla prima dose per viaggiare, ma solo 14 giorni dopo l’iniezione. Si può scaricare il documento che certifica il vaccino, oppure la negatività al tampone o la guarigione dal virus accedendo al sito ufficiale del green pass. Una volta entrati, è necessario accedere tramite i dati della tessera sanitaria e inserire l’Authcod ricevuto via sms. In alternativa, poi, è possibile accedere anche tramite lo Spid, l’App Immuni o ancora l’App Io. A quel punto, il green pass può essere stampato o conservato in forma digitale.

Ma quanto dura il green pass europeo? Se si ottiene il green pass al quindicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino anti covid, oppure a ciclo completato, il certificato ha una durata di circa 9 mesi. Se, invece, lo si riceve in seguito al tampone, dura solamente 24 ore. In generale, il green pass può essere controllato dalle forze dell’ordine o dal personale incaricato di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie.

