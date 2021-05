Dal pugilato al volontariato: la storia di Mouhamed Ali Ndiaye

in

Roma, 11 maggio 2021 – Una vittoria dietro l’altra: la storia di Mouhamed Ali Ndiaye, senegalese immigrato in Italia all’età di 21 anni, è segnata da soddisfazioni sportive, e non solo. Già campione di pugilato del Senegal negli anni 1997, 1998 e 1999, una volta arrivato in Italia si è riuscito a conquistare lo stesso titolo nella categoria dilettanti nel 2004. Un percorso, il suo, che può regalare una vera speranza ai tanti immigrati di seconda generazione. E quello, nel nostro Paese, è stato solo il punto di partenza.

Immigrati di seconda generazione, la storia di Mouhamed Ali Ndiaye

“Sono Mouhamed Ali Ndiaye, sono nato in Senegal, a Pikine, il 26 ottobre 1979. Sono stato campione di pugilato del Senegal negli anni 1997, ‘98 e ‘99. Risiedo in Italia dal 2000 a Pontedera in provincia di Pisa dove sono nati i miei tre figli. Sono divenuto Campione italiano dilettanti nel 2004“, racconta con un post su Facebook. “Sono passato al professionismo il primo ottobre 2005, diventando Campione del mondo IBF jr nel 2006, Campione del Mediterraneo IBF nel 2007, Campione IBF 2007, Campione italiano professionisti nel 2008”. Poi ancora, successivamente, si è conquistato il titolo di Campione della Comunità Europea negli anni 2011 e 2012.

Mouhamed Ali Ndiaye, però, non è solo uno sportivo di altissimo livello. E’ un uomo che, nella vita quotidiana e comunitaria, si è sempre dato tanto da fare. Fino a raccogliere, anche in questo contesto, svariati riconoscimenti. “Sono stato nominato dalle autorità Senegalesi Ambasciatore di buona volontà per i disabili dell’Africa dell’Ovest. Ho lavorato come volontario presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa. Attualmente sono mediatore culturale presso il Comitato di Pisa della Croce Rossa Italiana.”

Il suo impegno, poi, non si limita al nostro Paese: “In collaborazione con le istituzioni pubbliche e la comunità senegalese ho inviato in Senegal, a Pikine e a Touba, autoambulanze, mezzi di soccorso e ausili per i disabili donatimi dalla Pubblica Assistenza, dalla Misericordia, dalla Croce Rossa Italiana e dai Vigili del Fuoco.M.A.N”.

