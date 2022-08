Immigrazione, in Friuli Venezia Giulia un nuovo programma da 4,3 milioni per i minori non accompagnati

Roma, 3 agosto 2022 – Il Friuli Venezia Giulia ha deciso di stanziare un programma per l’immigrazione da 4,3 milioni di euro. Di questi, 3,5 milioni saranno destinati ai Comuni per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a seguito del loro affidamento da parte del Tribunale per i minorenni. Inoltre, verranno utilizzati per sostenere gli enti locali affidati di neomaggiorenni.

Immigrazione, in Friuli Venezia Giulia un nuovo programma da 4,3 milioni di euro

Il parere favorevole al programma per l’immigrazione approvato nel Friuli Venezia Giulia è arrivato grazie al voto della sesta commissione consiliare. La proposta, presentata dall’assessore Pierpaolo Roberti, ha visto esprimere il parere contrario del Partito Democratico. Così come del Patto per l’Autonomia e di Furio Honsell del gruppo misto. Infine, hanno optato per l’astensione quelli del Movimento 5 Stelle.

Altri fondi, poi, saranno destinati a interventi specifici come l’azione “Friuli Venezia Giulia in rete contro la tratta di esseri umani”. A cui andranno 150 mila euro. In più, è stato previsto anche un provvedimento per le scuole: 500 mila euro per il superamento delle barriere linguistiche e per contrastare la dispersione scolastica. L’ultimo punto, poi, prevede interventi di contrasto alla radicalizzazione per 120 mila euro.

