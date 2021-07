Regno Unito, una nuova legge vuole confinare i migranti in isole semideserte

Roma, 6 luglio 2021 – Il Regno Unito utilizzerà il pugno duro contro l’immigrazione clandestina. Si parla di denunce penali ai richiedenti asilo che sanno di arrivare irregolarmente, della possibilità di esiliarli si isole o piattaforme petrolifere in disuso in attesa dell’espulsione o della decisione riguardo al loro status e di altre misure contro gli arrivi tramite i barconi.

Immigrazione Regno Unito, misure sempre più severe

Il Regno Unito, quindi, tramite la ministra dell’immigrazione britannica Priti Patel sceglie di rendere ancora più severe le sue leggi sull’accoglienza. La decisione, tuttavia, sta già facendo discutere. In particolare a criticarla sono le diverse associazioni umanitarie, che parlano di criminalizzazione dei rifugiati. Il nuovo disegno di legge, comunque, deve ancora ricevere il via libera del Parlamento di Westminster e si chiama “Sovereign Borders Bill”. Dallo stesso Home Office è stato definito “il cambiamento più radicale al fallimentare sistema di asilo in vigore da decenni“. Nella sostanza, diventerà ancora più difficile per coloro che arrivano da situazioni disastrose come guerre e persecuzione riuscire a entrare nel Regno Unito. Soprattutto se viaggiano in modo clandestino.

Il dito non verrà puntato solamente contro gli immigrati illegali, ma anche contro i trafficanti di uomini che, nel caso in cui dovessero essere arrestati e processati dalle autorità britanniche, rischieranno fino all’ergastolo. In realtà, però, chi subirà in modo particolare queste severe misure saranno soprattutto i rifugiati e i richiedenti asilo. Queste persone, infatti, non solo verranno denunciate, ma verranno anche spedite su isole semideserte come Ascension Island, su navi o su piattaforme petrolifere abbandonate in attesa dell’espulsione o di eventuali ricorsi. Il tutto, ovviamente, verrà accompagnato anche da un rafforzamento dei respingimenti.

“Questa nuova politica non solo creerà altri problemi burocratici. Ma addirittura criminalizza i richiedenti asilo in fuga da guerre e morte”, ha commentato il presidente della Ong “Refugee Council” Enver Solomon. Tra l’altro, dati alla mano, pare che circa 9mila richiedenti asilo che oggi sarebbero accettati. Persone che, al contrario, saranno invece respinti con la nuova legge sull’immigrazione che vuole attuare il Regno Unito.

