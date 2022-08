Ius Scholae, ultimi sondaggi:cosa ne pensano gli italiani?

Roma, 22 agosto 2022 – Ius Scholae sì, Ius Scholae no. In piena campagna elettorale i diritti e la riforma sulla cittadinanza tornano a essere un cavallo di battaglia: una lotta a favore per la sinistra, e una presa di posizione per la destra. Ma in tutto questo circo, cosa ne pensano gli italiani?

Ius Scholae, cosa ne pensano gli italiani?

Secondo un sondaggio realizzato da Atlante Politico e pubblicato da Repubblica, riguardo allo Ius Schoale i cittadini italiani si dividono… In base al voto. Se si analizza l’elettorato del Partito Democratico e, in gran parte, quello del Movimento 5 Stelle, infatti, difficilmente si trova qualcuno contrario alla riforma sulla cittadinanza. Lo stesso, in realtà, vale anche per i votanti di Forza Italia, e nemmeno questo stupisce più di tanto, considerando la posizione che il partito ha preso rispetto allo Ius Scholae.

Non si può dire lo stesso, invece, per gli elettori di Fratelli d’Italia e della Lega. In quel caso, infatti, l’approvazione rispetto alla riforma scende dai due terzi degli intervistati a meno della metà. Sicuramente, dal sondaggio emerge che dietro a ogni giudizio ci sono vere e proprie ragioni politiche. Allo stesso tempo, però, è anche evidente come sia cambiato il pensiero attorno all’immigrazione: è aumentata la consapevolezza di vivere in un Paese vecchio e colpito da un forte calo demografico. Proprio per questo motivo è sempre più necessario investire sui giovani e sulla scuola, quindi di conseguenza anche sui ragazzi di seconda generazione. Perciò, in conclusione, l’accoglienza e lo Ius Scholae vengono riconosciuti non solo come un diritto, ma anche (egoisticamente) come una esigenza per costruire il futuro.

