Majorino: “Per la destra i migranti sono una costante emergenza, e non esseri umani”

Roma, 29 maggio 2024 – Pierfrancesco Majorino, responsabile nazionale immigrazione del Partito Democratico, ha commentato duramente la tragica vicenda della neonata morta in mare, sottolineando come la gestione attuale dei migranti rappresenti una pericolosa deriva disumanizzante. E la morte della piccola è solo l’ultimo esempio di una politica migratoria che ha perso il senso di umanità.

Migranti, Majorino: “Si è smarrito il senso di umanità”

Giorno dopo giorno, soccorso dopo soccorso, il governo sceglie sempre di predisporre porti lontani per lo sbarco dei migranti salvati. E questo anche quando le persone a bordo sono in situazioni piuttosto critiche. Perchè lo fa? Secondo Majorino, la risposta è tanto semplice quanto amara: “Si è smarrito il senso di umanità. Questo non è un incidente di percorso, ma un tassello del nazionalismo“, ha dichiarato ai microfoni de L’Unità. Secondo lui, poi, la destra ha trasformato l’immigrazione in una costante emergenza, trattando i migranti come problemi o minacce piuttosto che come esseri umani. “La destra ragiona di immigrazione come se fosse un’emergenza eterna da coltivare,” ha infatti sottolineato. “Non la vede come un grande tema che riguarda la vita reale e che richiede scelte responsabili da parte delle istituzioni”, ha aggiunto poi.

Majorino, inoltre, ha ribadito le proposte del Partito Democratico per affrontare la questione migratoria in modo umano e responsabile. Tra queste, l’istituzione di vie d’accesso legali e sicure che evitino i viaggi pericolosi in mare e favoriscano l’inclusione sociale dei migranti. “Serve una Mare nostrum europea per salvare vite in attesa di una riforma dei canali d’accesso”, ha spiegato, sottolineando poi che questo compito dovrebbe essere delle istituzioni, non delle ONG. Ma non è tutto: il responsabile immigrazione del PD chiede anche una nuova strategia europea che superi il Patto sulla migrazione e asilo, considerato un “pasticcio”. In Italia, infine, Majorino propone il superamento della legge Bossi-Fini, evidenziando la necessità di riforme che affrontino le cause profonde della migrazione e le attuali crisi globali, dai conflitti in Medio Oriente all’invasione dell’Ucraina.

In un contesto globale sempre più instabile, quindi, Majorino esorta a una mobilitazione corale per un cambiamento reale delle politiche migratorie, basato su umanità, solidarietà e responsabilità istituzionale.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia