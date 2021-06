Mascherine all’aperto, quando rimangono obbligatorie: tutte le regole

Roma, 28 giugno 2021 – A partire da oggi tutta l’Italia si trova in zona bianca, e così cade anche l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Non sempre, però: l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, prevede delle regole ben precise sull’utilizzo delle mascherine all’aperto: vediamole nel dettaglio, per capire quando è ancora obbligatoria e quando può essere evitata.

Mascherine all’aperto, tutte le regole

Quando bisogna indossare la mascherina? L’obbligo rimane ogni qualvolta si presenti il rischio di assembramento, o non sia possibile mantenere le distanze di sicurezza con persone non conviventi. Inoltre, resiste la regola di utilizzarla in tutti i luoghi al chiuso. È necessario indossare le mascherine anche negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie e quando si è in presenza di “soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”. In ogni caso, poi, secondo l’ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza rimane in vigore “il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 che prevede, tra l’altro, l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

Anche per fare attività fisica non è più obbligatoria. Nelle Faq, infatti, si legge che si può evitare di avere le mascherine “sia all’aperto che al chiuso mentre si fa attività sportiva”. Le uniche esenzioni per quando ci si trova al chiuso e durante lo “svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche. In questo caso, “la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore”. La misura, inoltre, vale per tutti tranne per i lavoratori. Anche all’aperto, infatti, dovranno continuare a indossare la mascherina, a meno che non si possano garantire le distanze e non ci siano altri dispositivi di protezione.

Tutta l’Italia toglie le mascherine all’aperto, tranne la Campania. Il presidente di Regione De Luca, infatti, ha firmato un’ordinanza che mantiene l’obbligo di protezione e vieta la vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 22.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia