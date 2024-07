Migranti, 31.689 arrivi da inizio anno: forte calo rispetto al 2023

Roma, 24 luglio 2024 – Da inizio anno, sono state 31.689 le persone migranti sbarcate sulle coste italiane, un numero significativamente inferiore rispetto ai 86.875 dello stesso periodo nel 2023 e ai 36.600 del 2022. Questo dato è stato diffuso dal Ministero degli Interni, basandosi sugli sbarchi rilevati fino alle 8 di questa mattina.

Migranti, da inizio anno 31.689 arrivi

Negli ultimi giorni, 953 persone sono state registrate in arrivo sulle coste italiane, portando a 5.674 il totale delle persone arrivate via mare in Italia nel mese di luglio. L’anno scorso, nello stesso mese, gli sbarchi furono 23.420, mentre nel 2022 furono 13.802. Dei quasi 31.700 migranti sbarcati in Italia nel 2024, 6.916 (22%) sono di nazionalità bengalese, come dichiarato al momento dello sbarco. Gli altri provengono da Siria (4.784, 15%), Tunisia (3.848, 12%), Guinea (2.126, 7%), Egitto (2.069, 6%), Pakistan (1.163, 4%), Mali (966, 3%), Gambia (959, 3%), Sudan (951, 3%) ed Eritrea (852, 3%). Altri 7.055 migranti (22%) provengono da Stati vari o sono ancora in fase di identificazione.

Fino ad oggi, sono stati 3.982 i minori stranieri non accompagnati a raggiungere l’Italia via mare, un dato aggiornato al 22 luglio. Negli anni precedenti, i minori non accompagnati sbarcati sulle coste italiane furono 18.820 nel 2023, 14.044 nel 2022, 10.053 nel 2021, 4.687 nel 2020, 1.680 nel 2019, 3.536 nel 2018 e 15.779 nel 2017. Intanto, il Ministero degli Interni continua a monitorare attentamente la situazione, implementando misure di accoglienza e controllo per gestire i flussi migratori, cercando di garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti umani di tutti coloro che arrivano sulle coste italiane.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia