Migranti, a Torino un progetto per aiutare le mamme straniere e i figli a crearsi un futuro

Roma, 25 luglio 2024 – Un incontro tra culture diverse per costruire un futuro più giusto e prosperoso: questo è il cuore del progetto “Consonanze Estate mamme migranti”, promosso dall’associazione Fa bene. La mattina del 24 luglio 2024, un gruppo di mamme migranti con i propri figli ha partecipato a una visita guidata al Municipio di Torino, un’occasione unica per avvicinarsi alla città e alle sue istituzioni.

Migranti, un incontro per un futuro più giusto

Ad accogliere il gruppo in Sala Rossa c’era Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio Comunale, che ha espresso la sua felicità nel ricevere donne desiderose di conoscere meglio la città e le sue istituzioni. Il progetto, avviato nel 2019, è stato ideato dall’associazione Fa bene in collaborazione con Simone Campa, Fabrizio Vespa e la consigliera comunale Tiziana Ciampolini. Quest’ultima ha accompagnato le persone in Municipio, illustrando in aula le finalità dell’iniziativa: una scuola estiva che permette alle donne di imparare la lingua italiana direttamente nei luoghi simbolici di Torino, accompagnate dai propri figli.

La presidente del Consiglio Comunale ha ringraziato l’associazione Fa bene, la cooperativa Mirafiori e la consigliera Tiziana Ciampolini per aver promosso l’iniziativa, nonché i tanti volontari e volontarie che animano i territori. “Questa è la vostra casa,” ha detto ai bambini presenti in Sala Rossa, aggiungendo che chi vive a Torino è torinese.

Maria Grazia Grippo ha quindi invitato le mamme a tornare a Palazzo Civico per partecipare attivamente alla vita della città, concludendo che “nella diversità troviamo la ricchezza.”

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia