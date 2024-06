Migranti, a Tunisi incontro per una migliore governance dei flussi nel Mediterraneo

Roma, 25 giugno 2024 – La cooperazione internazionale in materia di migranti ha fatto un significativo passo avanti grazie all’incontro tra l’Osservatorio Nazionale Tunisino sulle Migrazioni (Onm) e il Centro Internazionale per lo Sviluppo delle Politiche Migratorie per la Regione del Mediterraneo (Icmpd). L’incontro, svoltosi a Tunisi, ha visto la partecipazione della direttrice generale dell’Onm, Ahlem Hammami, del direttore generale dell’Icmpd, Julien Simon, e del responsabile dell’Ufficio di Tunisi, Lamine Abed. L’incontro si è focalizzato sui programmi di cooperazione e sui progetti realizzati nel quadro del programma ProGres-migrazione, con un’attenzione particolare alla governance della migrazione.

Migranti, il progetto di collaborazione tra Onm e Icmpd

Uno dei progetti chiave discussi è stato il censimento nazionale delle migrazioni internazionali Tunisia-Hims, sviluppato in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica. Questo censimento rappresenta un importante passo avanti nella raccolta di dati accurati e nella comprensione dei flussi dei migranti che interessano la Tunisia. Un’altra iniziativa di rilievo è la creazione del sistema informatico Migration Network, una piattaforma avanzata che riunisce tutti i dati relativi alla migrazione e ai migranti. Questo strumento è destinato a rafforzare la governance dei dati migratori, offrendo informazioni precise e aggiornate a livello nazionale, regionale e internazionale. L’implementazione di questo sistema è vista come un elemento cruciale per migliorare la gestione delle migrazioni e per elaborare politiche basate su dati concreti.

Durante l’incontro, Ahlem Hammami ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’Onm nel coordinare la gestione della questione migratoria con diverse strutture interessate. Inoltre, ha evidenziato come l’osservatorio contribuisca attraverso studi, ricerche e l’analisi dei dati, promuovendo una comprensione più approfondita dei fenomeni migratori e una gestione più efficace. Anche Julien Simon, poi, ha espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti dall’Onm, ribadendo la disponibilità dell’Icmpd a fornire supporto tecnico e assistenza. In più, ha enfatizzato l’importanza del rafforzamento delle capacità istituzionali, dello scambio di competenze e delle buone pratiche come strumenti essenziali per garantire una migliore governance della migrazione. Infine, Simon ha sottolineato la necessità di collaborare strettamente con tutti i partner coinvolti per affrontare le sfide migratorie in modo coordinato ed efficace.

L’incontro ha confermato l’impegno reciproco delle due organizzazioni nel promuovere una gestione dei migranti più inclusiva e basata su dati affidabili. La cooperazione tra l’Onm e l’Icmpd rappresenta quindi un passo significativo verso una governance migratoria più robusta e integrata nella regione del Mediterraneo.

