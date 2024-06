Migranti, accordo Italia-Albania: fino a 13,5 milioni di euro per il noleggio di una nave

Roma, 4 giugno 2024 – Il governo italiano ha annunciato il piano per il trasferimento dei migranti dal Mar Mediterraneo al porto di Shengjin in Albania. Il costo stimato è di 150mila euro al giorno per il noleggio di una nave. Questo progetto, destinato a durare tre mesi, dal 15 settembre al 15 dicembre, è parte di un protocollo di cooperazione tra Roma e Tirana. E fa aumentare i costi già fuori controllo di un accordo che, anche a detta del Premier albanese, sarà un vero e proprio fallimento.

Migranti, quanto costerà spostarli in Albania

Il Ministero dell’Interno ha fissato il tetto massimo di spesa a 13,5 milioni di euro per questo servizio, come specificato in una “consultazione preliminare del mercato” lanciata il 30 maggio. Il punto di prelievo dei migranti è situato a circa 15/20 miglia nautiche a Sud-Sud/Ovest dall’isola di Lampedusa. Una volta prelevati, i migranti verranno trasferiti dal campo di accoglienza a quello di trattenimento a Gjader, situato 20 chilometri nell’entroterra. Mercoledì, la premier Giorgia Meloni è attesa per un sopralluogo nei due siti di accoglienza insieme al primo ministro albanese Edi Rama. Questa visita avviene durante la Settimana della cultura italiana a Tirana e a ridosso delle elezioni europee. Le opposizioni hanno già criticato il progetto, definendolo un “bluff elettorale da 800 milioni di euro”. Meloni, però, ha ribattuto che il progetto è “strategico” e sta “facendo scuola in Europa”, potendo cambiare significativamente la politica di gestione migratoria nell’UE.

L’inizio delle attività, previstoin un primo momento per il 20 maggio, tuttavia, è slittato. E questo confermerebbe i dubbi delle opposizioni. L’appalto per i servizi di accoglienza è stato vinto dalla cooperativa Medihospes con un’offerta di 133,8 milioni di euro. Ma nei siti di Gjader e Shengjin, i lavori affidati al Genio militare italiano non sono ancora completati. Un recente servizio di Report, però, ha mostrato i progressi nei lavori a Gjader, dove le ruspe sono all’opera su un’area di 77.700 metri quadrati, pronta ad ospitare fino a 3 mila persone. Le opere al porto sembrano quasi terminate, e presentano una recinzione esterna di circa 240 metri e alta 4 metri con filo spinato.

Il contratto di noleggio delle navi, non vincolante, dovrebbe iniziare il 15 settembre, prevedendo il trasporto di circa 300 unità (200 migranti e 100 operatori), con tre o quattro viaggi mensili. I tempi di navigazione sono stimati in circa 50 ore, con ogni operazione che richiederà 5/6 giorni. Se la percorrenza della nave sarà inferiore a 6mila miglia nautiche nei tre mesi, il costo sarà ridotto del 15%.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia